Muitos brusquenses reclamaram do calor que predominou nesta quarta-feira,30, por toda nossa região. A sensação de abafamento nos fez lembrar aquelas tardes de mormaço, típicas da estação mais quente do ano.

A questão é que estamos apenas em agosto, final do inverno e os termômetros em Brusque bateram a casa dos 33ºC, situação atípica portanto, a tomar como exemplo, o bairro Centro, onde minha estação registrou pico de 33,1ºC. Por sinal, este valor máximo observado hoje é um dos mais altos já verificados em Brusque no mês de agosto em pelo menos 10 anos, perdendo apenas para 2015, quando em 31/08, tivemos um valor extremo de 34,8ºC, verificado naquela ocasião.

O sol brilhou de forma absoluta pelos céus de nossa cidade ao longo de todo o dia de hoje, apenas ao final da tarde, verificou-se um aumento de nebulosidade, já reflexo de um sistema de chuva que deve atingir SC nas próximas horas.

Abaixo trago os valores de temperaturas extremas ocorridas em Brusque e Guabiruba, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descritos em anexo:

18,4ºC com 33,1ºC /Bairro Centro/Brusque

18,0ºC com 32,9ºC /Bairro Rio Branco/Brusque

17,2ºC com 32,9ºC /Bairro Aymoré/Guabiruba

14,9ºC com 31,1ºC /Bairro Lageado Alto/Guabiruba

18,2ºC com 29,7ºC /Bairro Santa Luzia/Brusque

Pelo Vale do Itajaí tivemos:

A seguir, as “9 mais” de SC:

Declínio nas temperaturas amanhã

Segundo dados extraídos junto à técnica em meteorologia, Bianca Souza, amanhã, quinta-feira, as temperaturas altas que vem fazendo vão mudar em boa parte das cidades de SC, pois teremos uma quinta-feira com um ar frio no oceano, o que irá mudar o comportamento delas fazendo com que apenas o Oeste e Meio Oeste ainda fiquem com temperaturas elevadas para a época do ano. Em boa parte das cidades, que inclui Brusque, a tarde de amanhã fica apenas com 20 a 22°C.

Bianca nos acrescenta ainda, outra conseqüência do ar frio no mar que é a umidade que vem do oceano. Por isso, tirando o Oeste e Meio Oeste que ainda vão ter um dia de sol predominando, boa parte de nosso estado terá um dia bem nublado só com algumas aberturas de sol. Situação climática parecida na sexta-feira, finaliza esta profissional consultada.