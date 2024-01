Os moradores do Vale do Itajaí enfrentaram, nesta terça-feira, 16, as consequências de mais um dia de intenso calor que se fez presente em toda a região.

Os termômetros marcaram temperaturas elevadas, atingindo a casa dos 37°C durante a tarde.

No entanto, o que merece destaque é a notável sensação térmica registrada em Brusque, que alcançou impressionantes 54°C.

Esse valor excepcional foi observado no Campus da Unifebe, localizado no bairro Santa Terezinha.

Calor pela região

Ao observarmos as cidades próximas e até as mais distantes de Brusque, localizadas no Vale do Itajaí, os registros de monitoramento revelam uma situação igualmente extrema de calor intenso.

Em Guabiruba, por exemplo, as temperaturas atingiram a marca de 35°C, com a sensação térmica alcançando surpreendentes 50ºC.

Botuverá seguiu essa tendência, apresentando picos de 36°C e um índice de calor impressionante de 53°C.

Presidente Nereu e Vidal Ramos também experimentaram marcas expressivas de calor, registrando 35°C, com a sensação sentida na pele ultrapassando os 45°C.

Números do calor

A seguir, apresentamos um panorama abrangente das temperaturas registradas nesta terça-feira no Vale do Itajaí.

Destacamos as marcações em vermelho, que representam os valores dos picos convencionais registrados pelos termômetros, enquanto aqueles evidenciados em azul refletem a sensação térmica.

Calor e o risco de trovoadas

De acordo com o meteorologista Piter Scheuer, o intenso calor experimentado em Brusque e na região nesta terça-feira pode desencadear a formação de núcleos de trovoadas, atingindo áreas isoladas de Brusque e municípios vizinhos.

Scheuer ressalta que essa condição instável está prevista para surgir a partir do fim da tarde em direção à noite.

O especialista destaca a importância de permanecer em atenção, pois não estão descartados eventos mais intensos que podem resultar em eventuais transtornos.

No entanto, é importante salientar que esses eventos tendem a ser bastante isolados, ou seja, uma determinada área pode ser afetada, enquanto outra próxima pode encerrar a noite sem sequer uma gota de chuva.

