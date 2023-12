O calor intenso deve seguir marcando presença em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí ao longo deste fim de semana. No entanto, o foco não está apenas no valor numérico dos termômetros, mas principalmente na sensação de abafamento.

Esta condição desconfortável, aliada à baixa probabilidade de chuvas, aponta para a manutenção de um ambiente favorável a atividades ao ar livre, ressaltando a importância da precaução em relação à exposição aos raios solares.

Calor e os temporais

A persistência desse clima característico de verão suscita, pois, dúvidas entre muitas pessoas, quanto à chance de ocorrerem trovoadas e temporais.

Ronaldo Coutinho, o especialista da Climaterra, aponta condições muito baixas, e as expectativas então indicam um período predominantemente seco.

É relevante destacar que o profissional não descarta completamente a ocorrência de eventos de precipitação fraca e isolada, ainda que de maneira pontual.

“As temperaturas máximas em Brusque e região têm previsão de oscilar entre 30 e 33°C neste sábado, com uma ligeira redução no domingo, variando entre 30 e 32ºC”, explica.

“A sensação de desconforto persiste, inclusive à noite, enquanto o risco de temporais à tarde permanece muito baixo”.

“Pode haver, talvez, um risco de aguaceiro pontual e isolado, mas em relação às trovoadas severas, os modelos meteorológicos não indicam essa possibilidade, conclui Coutinho.

*Com informações: Ronaldo Coutinho/Climaterra

Calor já na madrugada

Prosseguindo com a edição deste sábado, vamos enfatizar as informações referentes à vigilância meteorológica da região de Brusque durante a madrugada passada.

A tabela apresentada abaixo destaca o calor das temperaturas mínimas pontuadas já ao amanhecer de hoje, identificadas para cada local descrito no anexo (em vermelho).

A apuração evidencia também a ausência de ocorrências de chuva nesse intervalo de tempo até as primeiras horas da manhã (em azul).

