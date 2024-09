Caminhão é incendiado após motorista acender fogareiro para preparar café em Tijucas

Na manhã desta sexta-feira, 27, por volta das 8h45, um incêndio em um caminhão mobilizou equipes de socorro em Tijucas. De acordo com informações fornecidas pelo motorista do caminhão, o incêndio teve início após ele retirar um fogareiro de um compartimento lateral do baú do veículo para preparar café.

Segundo o motorista, ao acionar o fogareiro, uma labareda de fogo se formou e rapidamente se alastrou. O condutor tentou apagar as chamas, mas sem sucesso.

Ao chegarem ao local, as equipes constataram que o fogo já tomava conta da parte inferior do baú do caminhão. Com agilidade, os bombeiros montaram duas linhas de ataque e iniciaram o combate direto às chamas.

Foram necessários aproximadamente 8 mil litros de água para extinguir o fogo e realizar o rescaldo da área. A operação contou com o apoio da equipe de Itapema.

