VÍDEO – Casal é preso por tráfico após esconder drogas atrás de uma tomada em Itajaí

Na noite da terça-feira, 24, por volta das 21h, a Polícia Militar prendeu um casal envolvido em tráfico de drogas durante uma operação no bairro Espinheiros, em Itajaí. Na casa deles, porções de drogas foram encontradas atrás de uma tomada. A ação contou com a ajuda dos cães K9 e Bruce.

Antes da operação, a equipe da PM havia recebido informações sobre um veículo Hyundai i30 suspeito de estar relacionado à comercialização de entorpecentes.

Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o veículo e abordaram o motorista, um homem de 26 anos. Durante a revista no carro, foram encontradas três porções de drogas escondidas no estofamento do banco do motorista, sendo uma de cocaína, uma de crack e uma de maconha.

A operação prosseguiu até a residência do suspeito, onde sua companheira, uma mulher de 27 anos, indicou que havia mais drogas sobre uma mesa, alegando que seriam para consumo pessoal.

Com o apoio da equipe de Operações com Cães K9 e do cão Bruce, foi realizada uma varredura no local. O trabalho resultou na descoberta de um cofre escondido no quarto do casal, contendo uma quantidade significativa de drogas, ocultas atrás de uma tomada embutida na parede.

No total, foram apreendidos 752 porções de crack (187 gramas), 58 porções de maconha (826 gramas), três porções de cocaína (30 gramas), dois celulares, uma balança de precisão, material para embalagem e o veículo Hyundai i30. O casal foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Plantão Policial, onde foi formalizada a ocorrência.

