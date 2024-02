Carnaval: saiba quando é feriado e ponto facultativo em Brusque, Guabiruba e Botuverá

A região de Brusque, Guabiruba e Botuverá terá particularidades em relação aos dias de folga. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Brusque, Botuverá e Guabiruba (Sindilojas), Marcelo Gevaerd, destaca as especificidades dos feriados na região.

Em Brusque, o feriado de Carnaval ocorrerá na segunda-feira, 12, já a terça-feira, 13, será considerada ponto facultativo.

Em Guabiruba, o feriado também será na segunda-feira, e dia útil normal da semana a partir de terça-feira. Já no município de Botuverá, tanto a segunda-feira, quanto a terça, serão consideradas pontos facultativos.

Gevaerd ressalta a importância de os lojistas estarem atentos aos decretos e legislação de cada município para definir a abertura de seus comércios.

“Ressalto aos lojistas a importância de estar ciente dos decretos e legislações específicas de cada localidade, a fim de definir a abertura de seus estabelecimentos conforme as diretrizes estabelecidas. Nosso sindicato está à disposição para auxiliar e fornecer informações adicionais. Desejamos a todos um Carnaval seguro e alegre, e reiteramos que estamos aqui para apoiar nossos associados em suas decisões durante esse período festivo”, comenta.

O Sindilojas informa que as empresas interessadas em abrir durante o feriado podem entrar em contato com o sindicato para mais informações pelos telefones: (47) 3351-2508 ou (47) 99639-4178.

