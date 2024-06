Carro com documento atrasado capota após sair da pista na Ivo Silveira, em Gaspar

Um Gol com documento atrasado capotou após sair da pista na rodovia Ivo Silveira (SC-108), em Gaspar, na noite do domingo, 23. O acidente aconteceu no bairro Bateas, por volta das 18h.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o veículo, com placas de Blumenau, transitava pela rodovia sentido Brusque a Gaspar quando saiu da pista no quilômetro 107.750.

O condutor, de 64 anos, foi levado ao Hospital de Gaspar pelos bombeiros com escoriações. A equipe não conseguiu colher o depoimento dele.

O carro estava com o licenciamento vencido e foi removido ao pátio. Ele sofreu danos no parachoques, paralamas, laterais, parachoques e faróis.

