Caso de agressão gera confusão em rua no bairro São Pedro, em Brusque

Na madrugada deste domingo, 17, uma confusão acionou a Polícia Militar para a rua Luiz Rodrigo Voss, no bairro São Pedro, em Brusque. O chamado para a ocorrência de lesão corporal e ameaça veio por volta das 00h40.

Segundo a PM, ao chegarem no local, os policiais se depararam com aproximadamente oito homens envolvidos em uma confusão. Eles tentavam entrar em uma casa para resgatar uma criança que, segundo relatos, estaria sendo agredida pelo pai, um homem de cerca de 40 anos, e a mãe, com cerca de 42 anos, gritava por socorro.

Os policiais entraram na propriedade na tentativa de acalmar os ânimos e resolver a situação. Na residência, conforme a PM, a mãe da criança explicou que a relação do casal havia se deteriorado após o nascimento do filho, tornando a convivência difícil.

Aos policiais, ela relatou ainda que já havia sido vítima de agressões por parte do companheiro anteriormente. A mãe da criança expressou sua discordância com as punições físicas aplicadas pelo marido como forma de “educação” do filho.

A PM detalha que, na ocasião, a mãe informou que o filho estava brincando com um frasco de desodorante. Isso irritou o companheiro e o levou a agredi-lo com um cabo de celular, deixando marcas pelo corpo da criança. Os vizinhos ouviram os gritos da mulher pedindo para o agressor parar e acionaram a polícia.

Preocupada com a própria segurança e a do filho, a mãe relatou ainda o temor de que, ao retornar para casa, o agressor pudesse feri-los ou até mesmo colocar fogo na residência com todos dentro.

Diante dos fatos, a PM conduziu todos os envolvidos até a delegacia de polícia para os devidos procedimentos legais. O caso será investigado para serem tomadas as medidas cabíveis diante da gravidade dos acontecimentos.

