O calor, mais uma vez, promete ser o grande protagonista das condições do tempo em Brusque e em todo o Vale do Itajaí neste domingo, 17.

Assim, os moradores da região devem se preparar para encarar a forte sensação de abafamento, que será uma constante, mantendo a sequência de temperaturas elevadas que têm caracterizado o clima local.

Em face disso, o renomado meteorologista Piter Scheuer emitiu um alerta para condições propícias a trovoadas, com maior probabilidade de ocorrerem no período da tarde para a noite.

Scheuer destaca que há uma tendência de chuvas irregulares, podendo resultar em precipitações intensas em certos locais, enquanto áreas próximas podem não ser afetadas.

Detalhes adicionais dobre este tema podem então ser encontrados no boletim apresentado a seguir, que o especialista gentilmente disponibilizou para nossa coluna.

O calor neste domingo

*Boletim: Piter Scheuer >>

Iniciamos nosso boletim destacando as elevadas temperaturas que, uma vez mais, prometem ser a tônica deste domingo em Brusque e toda a região do Vale do Itajaí.

A sensação de calor intenso será uma constante, diante de máximas ultrapassando facilmente os 30°C. No entanto, mais do que os números, a sensação térmica será o destaque do dia.

Com efeito, para aqueles que desejam realizar atividades ao ar livre em condições secas, o ideal é aproveitar as horas matinais.

Isso porque com o avanço da tarde, aumenta a probabilidade da intensificação dos núcleos de instabilidades, podendo assim, alterar significativamente o cenário climático.

Calor e o alerta de trovoadas

Diante da previsão apontando mais um dia quente e típico do verão, é importante discutir suas possíveis consequências.

Os modelos meteorológicos indicam aumento na condição de trovoadas a partir do turno vespertino.

Diante disso, alertamos para a possibilidade de trovoadas intensas poderem causar transtornos localizados.

É essencial esclarecer que, apesar desta expectativa, alguns pontos estarão sujeitos a não receber chuva alguma.

Isto se deve a este padrão climático, característico da estação mais quente do ano, sujeito a apresentar precipitações volumosas que ocorrem de maneira pontual.

Enquanto algumas áreas são afetadas por aguaceiros representativos, outras adjacentes permanecem sob tempo seco e estável, sem serem influenciadas pelas condições adversas.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste domingo, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Interessante ressaltar que alguns locais registraram ocorrência de chuva fraca durante esse intervalo (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã deste domingo em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 13

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 17

