A chuva, que intensificou-se durante a madrugada desta sexta-feira, 3, em todo o Vale do Itajaí, vem acumulando volumes significativos nos locais monitorados da região.

Em Brusque, por exemplo, o índice pluviométrico registrado até por volta das 14h já atingiu a marca de 100mm, conforme os dados coletados pela rede Groh Estações no Campus da Unifebe, situado no bairro Santa Terezinha.

Nos demais pontos medidos que abrange o monitoramento em todo o Vale do Itajaí-Mirim, os acumulados ficaram em um patamar acima de 50mm.

Números da chuva

Confira a lista completa deste levantamento, incluindo os dados de chuva observados em cada estação, na apuração apresentada na tabela abaixo.

Os números correspondem aos locais descritos no anexo, e é possível notar marcas expressivas em todos os pontos observados.

Chuva deve cessar

Segundo o meteorologista Piter Scheuer, a chuva ainda deve persistir, embora não de forma tão constante, durante a tarde desta sexta-feira em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí.

Algumas pancadas, inclusive mais fortes, não estão descartadas. A boa notícia é que gradualmente as nuvens carregadas tendem a se afastar da região, possibilitando até mesmo o retorno tímido do sol.

Com a chegada da noite, Piter prevê um período de tempo seco, com a dissipação deste sistema chuvoso em direção ao oceano.

Fim de semana seco

Ao analisar o próximo fim de semana, Scheuer traz excelentes notícias com base nos simuladores, indicando um período de tempo seco e a possibilidade do sol até predominar tanto em Brusque quanto em todo o Vale do Itajaí.

O meteorologista também alertou para as madrugadas frias, considerando então a época do ano.

No domingo, por exemplo, as temperaturas podem amanhecer em torno de 10 a 12°C em Brusque, e valores ainda mais baixos, possivelmente inferiores a 10°C, em cidades de maior altitude no Vale do Itajaí.

A chuva e o rio Itajaí-Mirim

Na manhã desta sexta-feira, por volta das 8h15, o rio Itajaí Mirim atingiu um pico de 3,43 metros em Vidal Ramos, município que abrange suas principais nascentes.

Após esse horário, o fluxo pluvial diminuiu então para abaixo de 2 metros ainda durante o turno matinal.

No entanto, próximo ao meio-dia, voltou a subir, ultrapassando novamente a marca dos 3 metros.

Todos esses dados foram coletados pela Agência Nacional de Águas (ANA), em colaboração com a Epagri/Ciram, que possui suas réguas de medição instaladas no bairro vidalense do Salseiro.

Tudo indica que o nível do rio não deverá mais subir durante a tarde, visto que a chuva parou em todos os municípios do Alto Vale.

Sexta-feira de chuva em fotos

Encerramos este artigo com uma galeria de fotos que capturam o cenário em Brusque nesta sexta-feira, dominado pela chuva.

Confira a seleção de imagens que preparamos logo abaixo.

**Autoria: Ciro Groh >>

**Autoria: Denise Ribeiro >>

