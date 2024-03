Classificado na Copa do Brasil, Brusque agora mira o Catarinense

O Brusque tem uma semana dura, e neste sábado, 2, enfrenta o Marcílio Dias para confirmar a classificação para o mata-mata do Campeonato Catarinense. É uma situação curiosa: em um cenário otimista, poderá até ser o quarto colocado. Mas se tudo der errado, poderá ser eliminado.

O time fez um jogo ruim contra o fraco GAS, de Roraima, mas acabou passando. O gol de Paulinho Moccelin com 27 segundos de jogo foi um golpe no time da casa e mudou toda a dinâmica do jogo, já que o GAS precisaria virar a partida.

Na verdade, o Brusque jogou pro gasto. Não apertou como deveria o adversário para fazer um placar mais tranquilo. Pelo contrário. Acabou tomando até bola na trave de um time que fazia o seu primeiro jogo oficial da temporada. No final deu tudo certo, mas é necessário pontuar que o time chegou a tomar pressão de um time de nível de segunda ou terceira divisão do catarinense.

A viagem de volta foi cansativa, mas agora é hora de focar no jogo contra o bom time do Marcílio. É certo que o time tem dificuldades de jogar em Balneário Camboriú (deve ser o último jogo lá) e o Marinheiro entrará em campo para tentar ser o primeiro colocado da fase de classificação. Não será um jogo fácil, ainda mais considerando que o Brusque já poderia estar em situação bem mais tranquila, não tivesse perdido para os dois piores times do campeonato.

Juntando o que aconteceu contra o Avaí em Criciúma, com o futebol ruim da partida contra o GAS e o retrospecto em Balneário, a expectativa em torno do que o Brusque poderá render neste sábado se torna uma grande incógnita. Que o técnico ache alguma receita para fazer, finalmente, o time entrar no ritmo para se classificar, e entrar bem na segunda fase.

Estádio

Quem passa pelo Estádio Augusto Bauer já vê a colocação da estrutura da cobertura da antiga arquibancada descoberta, atrás do gol de fundos. Esse setor será todo destinado para a torcida do Brusque, já que haverá mudança na localização do setor visitante. Enquanto o gramado não é colocado, o Carlos Renaux já começou a pintar de azul as muretas ao redor do campo. Quanto mais o tempo passa, aumenta a expectativa sobre se tudo estará pronto em pouco mais de um mês.

O próximo adversário

O Brusque enfrentará o ABC de Natal na próxima fase da Copa do Brasil. Um confronto que promete ser duro. O clube potiguar faz campanha ruim na Copa do Nordeste e foi rebaixado como lanterna da Série B no ano passado. O time treinado por Rafael Lacerda tem como um dos destaques um velho conhecido do torcedor quadricolor: o meia Diego Jardel, campeão catarinense em 2022.

