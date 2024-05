Colisão entre cinco veículos é registrada na SC-410, em São João Batista

Um acidente entre cinco veículos foi registrado na tarde desta quarta-feira, 1º, em São João Batista, na rodovia SC-410. O fato ocorreu na altura do quilômetro 22,4, no sentido Canelinha.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, as equipes foram acionadas para atender uma ocorrência de acidente de trânsito do tipo colisão traseira seguida de colisão frontal.

Conforme os dados coletados pelos policiais, foi constatado que um carro, Honda City, seguia pela rodovia, no sentido Canelinha-São João Batista, quando acabou batendo na traseira de um Corsa, que que deixou o local antes do contato com os agentes.

Por conta da primeira colisão, o Honda City acabou perdendo o controle e invadiu a contramão, batendo de frente com outro carro. Segundo relatório da PMRv, um caminhão e outro carro também estariam envolvidos no acidente.

O condutor do Honda City, de 61 anos, foi levado para o Hospital de São João Batista com ferimentos leves.

Os veículos citados no relatório são Volvo FH, conduzido por um homem de 67 anos; Volkswagen Spacefox, conduzido por um homem de 53 anos; Chevrolet Prisma, conduzido por um homem de 61 anos.

Leia também:

1. Idoso é encaminhado ao hospital após bater carro em poste, no Thomaz Coelho

2. Casa SC Decor, Temperô na Praça e mais: confira cinco coisas para fazer no fim de semana em Brusque

3. Sociedade Santos Dumont celebra 60 anos de história em Brusque

4. Prefeitura de Brusque equaciona déficit da previdência municipal

5. VÍDEO – Foragido da justiça de Mato Grosso do Sul é preso em Brusque

Assista agora mesmo!

Voluntária do CVV de Brusque conta como é a rotina de quem ajuda a evitar tentativas de suicídio: