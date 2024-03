Por Develon da Rocha, presidente da Semana da Cerveja Brasileira

Dá até para brincar que foi uma semana de nove dias. Mas temos muito a comemorar. Entre 1º e 9 de março, Blumenau recebeu a maior coroação até hoje dentro da proposta cervejeira da cidade. A Semana da Cerveja Brasileira pode ser resumida em números.

No Concurso Brasileiro de Cervejas foram 4.147 amostras, de 567 cervejarias de 21 estados do país. Elas foram julgadas por 100 jurados, de 21 países e os melhores receberam 127 medalhas de ouro, 141 de prata e 140 de bronze. Também inovamos com a Nota Comercial, pontuação já adotada no vinho em todo o mundo – primeira vez na América no mercado cervejeiro. Pontuação que levará aos rótulos vencedores mais um selo de qualidade. O Festival Brasileiro da Cerveja contou com mais de 90 cervejarias, de nove estados do país.

Realmente, não é pouca coisa. O principal é que estes dados reforçam a tradição do nosso evento e de nossa região. E esta vocação é exemplo para todo o país. Tanto que somos sondados por lideranças de outras capitais do país para uma segunda edição anual do Festival. Fato que, obviamente, somente reforçará esta tradição catarinense. O sucesso é tanto que temos fila de espera.

Nossa “semana de nove dias” não ficou somente nesses dois eventos. Anunciamos oficialmente a Federação Internacional de Concursos Cervejeiros, formada inicialmente por organizadores do Brasil, Paraguai, Argentina, México, Colômbia e Uruguai. A entidade foi criada em Blumenau no ano passado, durante a 1ª Conferência Internacional de Concursos Cervejeiros. Também entregamos a Comenda da Cerveja Brasileira para personalidades e entidades símbolo para o desenvolvimento e divulgação da bebida – nacionais e internacionais.

Por fim, realizamos mais uma edição do Congresso Internacional da Cerveja (Conib) e uma edição do SC Gourmet, em paralelo ao festival. Esta escolha permitiu a divulgação de empresas e produtos catarinenses para todo o país e o foco na harmonização da cerveja e outras bebidas com itens da gastronomia.

Todos os eventos contaram com o inestimável apoio do Sebrae e dos governos estadual e federal. É uma lista extensa, mas que não parará de crescer e surpreender com inovações.