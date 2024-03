Corpo é encontrado no Norte de SC e pode ser de vítima decapitada, diz delegada

Uma ossada foi encontrada na tarde desta quarta-feira, 13, em Araquari. Segundo a delegada Georgia Marrianny Gonçalves Bastos, o corpo pode ser de Vitor Albino Effting, que teve sua cabeça decapitada e encontrada no dia 1º de março.

Ainda conforme a delegada, após trabalho de investigação, as buscas pelo corpo foram iniciadas em uma mata localizada na rua João Luiz Filho, no bairro Corveta.

A remoção foi realizada por técnicos da Polícia Científica que analisa o material biológico. No local havia roupas semelhantes à encontrada junto à cabeça da vítima.

As investigações prosseguem. Informações sobre o crime podem ser repassadas para a Polícia Civil pelo 181 ou WhatsApp (48) 9-8844-0011. A ligação telefônica não tem custo e é de caráter sigiloso

Relembre o caso

A cabeça de Vitor foi encontrada na manhã do dia 1º de março. Ele foi identificado pela Polícia Científica por meio de exame pericial de Pesquisa Facial Automatizada. O homem era nascido em São Martinho, no Sul do estado.

Conforme a delegada, ele estava em situação de rua e vivia há pouco tempo em Araquari. Após a identificação, um parente foi acionado e afirmou reconhecer a vítima.

Leia também:



1. Polícia Civil cumpre mandado de busca em Itajaí à procura de ex-secretário Jones Bosio

2. Barragem de Botuverá pode ter obras iniciadas neste ano, diz secretário de Infraestrutura de Santa Catarina

3. Conheça projeto do novo parque do CTG Laço do Bom Vaqueiro no Complexo Chico Wehmuth, em Brusque

4. Dia Mundial do Rim: saiba como funciona o atendimento da Renal Vida em Brusque

5. Trânsito na avenida Primeiro de Maio será interrompido neste sábado para avanço de obra de macrodrenagem

Assista agora mesmo!

Resgate de criança feita refém pelo próprio pai marca carreira de policial militar em Brusque: