Em ação inédita, a loja Tiffany & Co do shopping Iguatemi São Paulo convidou a empresária catarinense Manu Berger para comemorar o seu aniversário em um evento exclusivo no próximo dia 8 de agosto. Expert no mercado de luxo, Manu foi convidada pela própria diretora da marca no Brasil, Luciana Marsicano. As convidadas da catarinense – um grupo seleto que virá de diferentes estados do Brasil – vai participar de um bate-papo sobre os icônicos diamantes Tiffany.

Nas vésperas de completar 32 anos de idade, Manu Berger só tem a comemorar: no Terapia do Luxo – Business & Magazine, plataforma que une um portal de notícias e agência de relacionamento premium, vem registrando mais de 500 mil acessos por mês – marca expressiva para uma área tão específica como o mercado de luxo. “Produzir conteúdo exclusivo, diariamente, e contar com a colaboração de profissionais tão renomados sem dúvida soma muito para o sucesso do Terapia do Luxo”, explica.

Manu, que é natural de Florianópolis mas escolheu São Paulo para empreender, também planeja, para breve, lançar a continuação do seu primeiro livro, Entre taças de champagne e cálices de vinho, lançado em 2016 com grande repercussão no mercado. E os planos editoriais são ambiciosos: depois ter de lançado seu livro na semana de Design de Nova York, Manu promete conquistar também o continente europeu.