Confira calendário de pagamentos do IPTU de Guabiruba

Os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2025 de Guabiruba já estão disponíveis para pagamento. O contribuinte deve imprimir a guia no site do Guia IPTU na seção Emissão de Guias IPTU.

De acordo com o Setor de Tributação da Prefeitura de Guabiruba, o valor reajustado é de 4,09 % com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que nos últimos 12 meses atingiu o percentual apresentado.

Conforme estimado, a arrecadação em 2025 deverá ser em torno de R$ 5,7 milhões. O IPTU dos anos anteriores deverá ser retirado no setor de Tributação na Prefeitura de Guabiruba.

A retirada presencial dos carnês de IPTU poderão ser feitos no Setor de Tributação da Prefeitura de Guabiruba a partir do dia 17 de fevereiro, com ordem de retirada determinada por senha no local

Descontos do IPTU

Até 18 de março:

Pagamento em cota única com 20% de desconto

Até 22 de abril:

Pagamento em cota única com 10% de desconto

Até 19 de maio:

Pagamento em cota única sem acréscimo e sem desconto

Parcelamento e Isenção

Quem optar pelo parcelamento, pode fazê-lo em até cinco vezes a partir do dia 18 de março, com parcela mínima de R$ 50.

Conforme nova redação do artigo 181 de Código Tributário Municipal alterada pela Lei Complementar nº 1823/2022, as solicitações de isenção deverão ser solicitadas até o trigésimo dia do mês de novembro do ano anterior ao exercício de lançamento do imposto, com início da aplicação da metodologia para as solicitações de isenção do ano de 2025.

Caso o contribuinte não tenha aberto o protocolo dentro do período acima informado, ainda poderá abri-lo até o vencimento da terceira cota única, ficando condicionado ao pagamento de penalidade no valor de 8 (oito) UMF (Unidade Fiscal Municipal)

Mais informações podem ser esclarecidas com o setor de Tributação pelo telefone 47 3308-3100 ou presencialmente. O atendimento de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h, no térreo da prefeitura.

