Corpo de adolescente que desapareceu no mar de Barra Velha é encontrado após dois dias de buscas

O corpo do adolescente de 14 anos que desapareceu no mar da praia do Tabuleiro, em Barra Velha, no Litoral catarinense, na quinta-feira, 17, foi localizado neste sábado, 19, após dois dias de buscas. O corpo da vítima foi visto na mesma praia do afogamento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local de afogamento foi a 30 metros distante da faixa de areia da praia. Dois adolescentes estavam no mar. Um deles começou a se afogar, enquanto outro buscou ajuda. Pessoas que estavam no local acionaram a PM, mas o adolescente não foi encontrado.

O afogamento aconteceu próximo a um posto de salva-vidas que estava desativado. Assim que o desaparecimento chegou ao conhecimento dos órgãos de segurança, as buscas iniciaram.

