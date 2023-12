Corpo esquartejado é encontrado em praia do Norte catarinense

Na manhã deste domingo, 10, um corpo esquartejado foi encontrado por moradores em uma praia de Balneário Barra do Sul, no Litoral Norte. Segundo a Polícia Civil, o cadáver estava em avançado estado de decomposição.

De acordo com a delegada Georgia Bastos, a polícia começou as investigações nesta segunda-feira, 11. À reportagem do jornal O Município, ela afirmou que aguarda exame de DNA para identificação da vítima.

Além disso, a delegada informou que ainda não foi possível identificar o sexo, devido ao estado do corpo, nem se a morte foi decorrente de violência.

