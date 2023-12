Poeta catarinense desaparece após sair para pescar em Florianópolis

O poeta catarinense Marco Vasques, de 49 anos, está desaparecido desde sábado, 9, em Florianópolis, após sair para pescar na Barra da Lagoa, na região Leste da ilha.

De acordo com o Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, Vasques teria saído para pescar por volta das 16h30, em sua lancha, chamada Mobdik.

As buscas começaram neste domingo, 10, após os bombeiros receberem um primeiro chamado de desaparecimento de embarcação. O chamado foi emitido pela própria marina, que considerou o tempo do pescador na água fora do normal.

Segundo informações coletadas pelos bombeiros, Marco era pescador amador e conhecia a região e costumava pescar próximo a ilha do Xavier, em frente a praia mole.

Marco atualmente é representante do teatro no Conselho Estadual de Cultura de SC, doutor em Teatro, poeta e escritor.

Os bombeiros seguem com as buscas por mar e também com apoio aéreo.

Leia também:

1. Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Brusque é exonerada do cargo

2. Morre mulher que foi atropelada por carro no Centro de Guabiruba após dois meses

3. Bairros de Brusque devem ficar sem energia durante a semana; saiba os endereços

4. Calor intenso retorna a SC nesta semana; veja o impacto previsto para Brusque

5. VÍDEO – Homem é flagrado agredindo esposa em posto de combustíveis no Vale do Itajaí

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: