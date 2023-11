Data da Carreata de Natal Havan em Brusque é divulgada

A Havan divulgou nesta sexta-feira, 3, a programação da Carreta de Natal em Brusque. Ao todo, 29 cidades de Santa Catarina e Rio Grande do Sul serão contempladas.

Em Brusque, a Carreata irá passar no dia 23 de dezembro, encerrando toda a programação. A Carreata de Natal é uma tradição da varejista, que busca levar a magia natalina por onde possui uma megaloja Havan.

“Para mim, essa é a época mais linda e mágica que existe. Um tempo de fraternidade, de união, de família. A Carreata de Natal é uma maneira de agradecer também aos nossos clientes por mais um ano que passou e despertar esses sentimentos nas pessoas”, diz o dono da Havan, Luciano Hang.

Caminhões

Quatro caminhões personalizados terão a iluminação sincronizada conforme o ritmo da canção de Natal Havan. O Papai Noel e a Estátua da Liberdade também participarão do desfile que inicia e encerra o trajeto sempre em frente a cada megaloja Havan.

As datas e horários da Carreata de Natal estão sujeitos à alteração de acordo com as condições climáticas. Por isso, podem ser confirmadas com a proximidade do evento pelas redes sociais da Havan.

