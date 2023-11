VÍDEO – Grande deslizamento de terra em Blumenau atinge diversas casas

Moradores da rua Ursa Maior, no bairro Escola Agrícola, registraram o momento em que uma grande barreira cai sobre e desliza sobre as casas, durante a manhã desta sexta-feira, 3. Os registros foram feitos no fim da manhã.

Ainda não há informações se alguém ficou ferido, mas conforme as imagens enviadas ao portal O Município Blumenau, o deslizamento atingiu as residências, chegando a cobrir carros e garagens com lama.

Confira vídeos:

