Defesa Civil alerta para chuva intensa nesta quinta-feira no Vale do Itajaí

A Defesa Civil alertou para as chances de chuva pontualmente intensa acompanhada de raios e eventual precipitação de granizo para a maioria das regiões do Vale do Itajaí para a madrugada e início da manhã desta quinta-feira, 21.

Em virtude do deslocamento rápido de uma frente fria, até o final da noite desta quinta-feira, as instabilidades já terão se afastado em direção ao Sudeste do Brasil e as condições do tempo voltam a apresentar melhorias.

No momento, o município de Brusque encontra-se em estado de atenção. A comunidade deve se atentar para ocorrências como destelhamento, quedas de árvores, quedas de energia, alagamentos e enxurradas pontuais.

Qualquer problema, ligue para Defesa Civil no telefone 199, ou para o Corpo de Bombeiros no 193.

