Dois homens ficam feridos em grave acidente na BR-470, em Rio do Sul

Dois homens ficaram feridos após um grave acidente de trânsito na madrugada desta sexta-feira, 8, em Rio do Sul. O condutor do carro Kia Sorento perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou na BR-470, no bairro Pamplona, por volta das 1h30.

Um dos homens foi arremessado para fora do veículo devido ao impacto do acidente, conforme o relatório do Corpo de Bombeiros Militar. Ele foi atendido e encaminhado ao hospital por uma equipe do Samu.

O outro ocupante, de 41 anos, estava preso às ferragens e sofreu lesões. Foi necessário usar ferramentas hidráulicas para resgatar a vítima com segurança. O homem foi atendido e conduzido ao Hospital Regional pelos bombeiros.

Após o resgate das vítimas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pelo local da ocorrência. A causa do acidente não foi revelada. Os homens não foram identificados e não há mais informações até o momento.

Leia também:

1. Tempo em Brusque: saiba o que muda no fim de semana após a chuva

2. Funcionário de folga é preso furtando supermercado no Santa Rita, em Brusque

3. Motociclista fica gravemente ferido após ser atingido por carro e colidir com caminhonete estacionada no Souza Cruz

4. Parque Caminho das Virtudes: obras avançam e paróquia deve inaugurar espaço em novembro

5. Com possíveis aposentadorias, efetivo policial de Brusque deve receber novos agentes



Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: