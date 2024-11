Sociedade do Pelznickel vai até Rio dos Cedros em busca de barba de velho para confecção de roupas

A contagem regressiva para o Natal já começou, e na Sociedade do Pelznickel, em Guabiruba, o planejamento para a Pelznickelplatz e os desfiles está a todo vapor. Como ocorre todos os anos, a colheita de barba de velho para a confecção das roupas do Papai Noel do Mato e para a decoração da Pelznickelplatz marca a proximidade das festividades de fim de ano.

“Devido à escassez desse material na nossa região, desde 2012 a Sociedade do Pelznickel tem se deslocado até Rio dos Cedros para colher barba de velho. Como somos muitos integrantes, apenas um grupo menor realiza a colheita, mas que garante material para todos. Damos preferência aos novatos, como uma forma de vivenciarem a tradição por completo. Este ano foi a primeira participação do Kelvin Cristofer Cunha, Odair Linhares e Thallys John Heffelmann Scharf,” conta o vice-presidente da entidade, Jocimar Fischer.

Ele explica que a colheita da planta requer alguns cuidados específicos. “É importante evitar que a barba de velho embole durante a retirada, pois diversos trajes exigem tiras longas. Também não removemos toda a planta das árvores para garantir que ela se regenere para o ano seguinte,” detalha Jocimar, que é biólogo.

Planta reaproveitada

De acordo com ele, sempre que possível, a barba de velho é reaproveitada de um ano para o outro. “Coletamos apenas o necessário e tentamos reutilizar o máximo possível nos anos seguintes. Este ano, fomos em uma equipe de sete pessoas”, conta.

A barba de velho, essencial para vestir os Pelznickels, é também conhecida como Tillandsia Usneoides. Pertencente à família das bromélias, a planta não se fixa ao solo, mas usa troncos e galhos como suporte sem extrair nutrientes deles, absorvendo água e nutrientes diretamente do ar.

“Apesar de a barba de velho não se alimentar da árvore hospedeira, pode prejudicá-la ao manter a região de fixação constantemente úmida, o que favorece o enfraquecimento ou até o apodrecimento dos galhos. Por isso, é essencial realizar periodicamente uma manutenção, removendo parte da planta,” explica o biólogo.

A colheita

A colheita de barba de velho deste ano ocorreu como esperado, com os integrantes saindo pontualmente às 5h30 de Guabiruba e chegando em Rio dos Cedros por volta das 7h.

“Como de costume, fizemos uma parada para saborear o famoso pão com bolinho, uma tradição já incorporada à ‘tradição da colheita’. Após essa pausa, seguimos viagem até a propriedade da família Campestrini, em Alto Cedro, o que levou cerca de mais 30 minutos,” detalha Sidnei Rogério Fischer, responsável pela organização e logística da ação.

Segundo ele, a colheita começou às 8h e seguiu até às 10h30. “Depois, os participantes aproveitaram para conhecer a região dos lagos, famosa por suas barragens. Houve confraternização em um almoço típico antes de retornarem a Guabiruba, onde chegaram por volta das 15h,” completa.

“Esta coleta feita pela Sociedade do Pelznickel é uma forma de ‘ajuda’ para os Pelznickels, mas, dependendo do traje, alguns integrantes acabam precisando de uma quantidade maior e realizam novas colheitas por conta própria na região,” acrescenta Jocimar.

Programação

A PelznickelPlatz 2024 recebe o público nos dias 6 e 7 de dezembro, das 19h às 23h, e no domingo, dia 8, das 17h às 21h. Nos dias 13 e 14, também das 19h às 23h, e no dia 15, das 17h às 21h. O evento é realizado na Rua Nicolau Schaefer, 647, bairro Imigrantes, em Guabiruba.

Os Pelznickels também participam do Desfile Natal Mágico de Guabiruba, no sábado, dia 30 de novembro, a partir das 19h30, e da Corrida do Pelznickel, no domingo, dia 1º de dezembro, às 7h30.

Na sexta-feira, 6 de dezembro, às 19h, eles invadem os bairros com o Desfile de São Nicolau, e no dia 23, a partir das 20h, marcam presença no Desfile do Presépio Vivo.

A programação de Natal encerra na véspera de Natal, dia 24, a partir das 14h, com um desfile pelos bairros Imigrantes e São Pedro.

