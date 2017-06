Nem parece que estamos em Junho, em pleno inverno climático e as temperaturas neste domingo,18, bateram os 30ºC em Brusque, cenário por sinal, bem diferente verificado no último final de semana quando o frio predominou em nosso município, com marcas mínimas na ocasião abaixo dos 8ºC. Minhas estações registraram hoje picos máximos de 30ºC no Bairro Centro e 30,3ºC no Rio Branco.

Mas os brusquenses que se preparem pois amanhã, segunda-feira teremos a volta do frio e do tempo instável com chuva ao longo do dia, segundo previsões dos meteorologistas.

Abaixo trago os valores de temperaturas extremas observadas hoje,18, em Brusque e Guabiruba, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo:

14,8ºC com 30,3ºC /Bairro Rio Brando/Brusque

16,1ºC com 30,0ºC /Bairro Centro/Brusque

14,7ºC com 29,8ºC /Bairro Aymoré/Guabiruba

15,5ºC com 25,7ºC /Trutas/Bairro Lageado Alto/Guabiruba

13,8ºC com 23,6ºC /Bairro Santa Luzia/Brusque

Pelo Vale do Itajaí:

Abaixo, o ”TABELÃO” do amigo Carlos Grothoff, contendo informações das temperaturas extremas no Vale do Itajaí , as 8 cidades com valores mais quentes hoje: