O ano de 2023 está se encaminhando para o seu desfecho, destacando-se, no âmbito das condições climáticas, os impactos do fenômeno El Niño, que têm exercido considerável influência no Sul do país ao longo da primavera.

Brusque, sem exceção, vivenciou esses impactos, suscitando dúvidas entre muitos sobre a persistência dessas influências no restante deste ano, especialmente sobre as cidades do Vale do Itajaí.

Após um período de aparente inatividade e ausência de efeitos neste mês de dezembro no município e na região, paira a incerteza sobre a continuidade de seus reflexos.

A antecipação em relação aos desdobramentos climáticos, pois, mantém-se presente.

Com o objetivo de esclarecer a eventual persistência, ou não, dessas influências até o encerramento do ano em curso, procuramos informações por meio de uma entrevista com o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho.

Acompanhe o boletim emitido a seguir.

El Niño no restante de 2023

Boletim: Climaterra >>

O período mais desafiador do El Niño para Brusque e todo o Vale do Itajaí, já ficou para trás.

Ao focarmos especificamente nos últimos dias de 2023, podemos afirmar que o clima seguirá um padrão típico desta época do ano.

Em outras palavras, antecipamos um ambiente favorável para atividades ao ar livre, mantendo-se propício para pancadas de chuvas com trovoadas.

Esses episódios adversos, em especial, são esperados predominantemente do meio da tarde em direção à noite.

Embora eventos mais intensos possam ocorrer, as simulações indicam que, até o dia 31 de dezembro, não há potencial para enchentes, ao contrário do que foi experimentado durante a primavera.

El Niño em 2024

Os efeitos do El Niño persistirão no início de 2024, coincidindo com a temporada de verão.

No entanto, é crucial ressaltar que, ao analisar historicamente, observa-se que os impactos mais intensos desse fenômeno geralmente ocorrem durante a primavera.

Isso sugere que, na próxima estação, sua influência pode não desempenhar um papel tão proeminente.

No entanto, é sempre prudente manter a vigilância, pois os efeitos do El Niño podem contribuir para o aumento das tempestades típicas do verão, intensificando temporais com granizo e ventanias.

Com a aproximação do outono, aguarda-se que o El Niño inicie um processo de enfraquecimento, cedendo lugar ao La Niña, que está previsto para se manifestar durante o próximo inverno.

*Com informações: Ronaldo Coutinho/Climaterra

Fotos e mais notícias após anúncios

Conheça a seguir os nomes dos que então apoiam e investem neste trabalho do Blog do Ciro Groh.

Clique sobre os banners para saber mais sobre as ofertas e produtos oferecidos por cada um deles.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Presépios então realçam espirito natalino em igrejas de Brusque

2. VÍDEO – Explore a cachoeira de 140 metros de altura em Botuverá

O tempo na madrugada

Prosseguindo com as informações de hoje, focamos agora no monitoramento das condições climáticas na madrugada desta terça-feira no Vale do Itajaí, por meio da rede Groh Estações.

A tabela apresentada abaixo então exibe o registro das temperaturas mínimas pontudas logo após o amanhecer (em vermelho).

Além disso, a apuração fornece dados sobre a localidade e a quantidade de chuva observada até as primeiras horas da manhã (em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Encerrando a pauta em grande estilo, aprecie as imagens compartilhadas por nossos leitores, revelando o início da manhã desta terça-feira em cada local mencionado nas legendas.

1 de 33

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK