Em pleno inverno, Brusque voltou a registrar temperaturas próximas dos 30ºC. A terça-feira,25, ensolarada nem lembrou que estamos na estação mais fria do ano.

Com 29,6ºC, o Bairro Centro foi o local mais quente em nosso município hoje, seguido do Rio Branco, onde tivemos 1 grau a menos no pico, 28,6ºC e por último, fechando o monitoramento dos meus três locais de aferições em nossa cidade, veio o Santa Luzia, por sinal bem menos de valor máximo, apenas 24,9ºC.

E não foi só em Brusque que o calor fora de época marcou presença. Em Guabiruba, os moradores do Bairro Aymoré tiveram a terça-feira registrando 30,0ºC durante a tarde. Já no Lageado Alto, 26,3ºC de valor máximo.

Não é a primeira vez neste inverno/2017 que os termômetros chegam aos 30ºC em nossa cidade. No mês passado, em 18/06, já dentro do ”inverno climático”, Brusque registrou 30,3ºC no Rio Branco e 30,0ºC no Centro, dados extraídos das minhas estações.

Sem mudanças:

Segundo Marilene de Lima, meteorologista da Epagri/Ciram, o tempo nos próximos dias deve seguir seco na nossa região, com formação de nevoeiros na madrugada e amanhecer e mais nuvens no Litoral Norte e Vale do Itajaí. Na maior parte de SC predomínio céu claro, com sol e poucas nuvens.

Temperatura: agradável à noite e alta no dia para a época do ano.

Abaixo trago os dados extremos de temperaturas registradas nesta terça-feira em Brusque e Guabiruba: