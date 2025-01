Ex-prefeito de Guabiruba, Guido Kormann morre aos 82 anos

O ex-prefeito de Guabiruba, Guido Antônio Kormanm, faleceu aos 82 anos nesta sexta-feira, 10. A prefeitura emitiu uma nota de pesar.

Guido iniciou sua trajetória política em Guabiruba como vice-prefeito, ao lado do então Prefeito João Baron, de 1º de fevereiro de 1977 a 31 de janeiro de 1983.

Posteriormente, foi eleito prefeito, ocupando o cargo por dois mandatos: o primeiro de 1º de fevereiro de 1983 a 31 de dezembro de 1988, e o segundo de 1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2004.

“Sua dedicação e trabalho marcaram a história do município e o desenvolvimento de Guabiruba, deixando um legado significativo para as futuras gerações”, diz a prefeitura em nota.

O Prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, manifesta seu pesar. “É com grande tristeza que recebemos a notícia do falecimento do Sr. Guido Antônio Kormann, que deixa um legado imensurável. Enviamos nossos mais profundos sentimentos à sua família e a todos os guabirubenses. Sua partida representa uma grande perda para nossa história, refletindo o impacto de sua dedicação e trabalho por nossa cidade e comunidade”.

