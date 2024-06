Ex-presidente Bolsonaro participa de evento em Balneário Camboriú em julho

O Conservative Political Action Conference (Cpac) de 2024, que acontece entre os dias 6 e 7 de julho no Expocentro em Balneário Camboriú, a partir das 8h, terá a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Além dele, outros políticos do PL, como Eduardo Bolsonaro, Jorginho Mello, Nikolas Ferreira, Júlia Zanatta, Ana Campagnolo, também farão palestras durante o Cpac. O ingresso para não membros custará R$ 249.

Esta será a quinta edição do evento. Curiosamente, o atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve fazer sua primeira visita a Santa Catarina no atual mandato neste mesmo fim de semana, para a chegada do primeiro navio no porto de Itajaí sob a nova administração da JBS/Seara.

