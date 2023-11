Após as intensas chuvas que assolaram toda a região de Brusque na última semana, agora é a vez do frio vir ditar as regras do tempo no Vale do Itajaí. O amanhecer deste domingo, 5, trouxe de volta o inverno, com temperaturas abaixo de 5°C em algumas cidades.

A tabela exposta mais abaixo revela números que são completamente incomuns para esta época do ano. Índices tão baixos geralmente são registrados entre maio e setembro, não em novembro.

Essa situação representa uma anomalia surpreendente, a considerar que estamos às portas do verão.

A apuração mostrada a seguir traz como destaque absoluto a situação observada nas primeiras horas da manhã na comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, que começou o dia com apenas 4°C.

O levantamento também confirma a ausência de chuvas em todas as áreas monitoradas, representadas pelos valores destacados em azul.

Isso significa que essas áreas estão passando por um período de tempo seco, o que dentro deste contexto atual, é uma boa notícia.

Números do frio

Frio vai continuar?

Continuando com as informações, vamos agora nos concentrar na previsão do tempo. Ela indica a continuidade do período seco, com a persistência do frio limitado às madrugadas.

As tardes, por sua vez, deverão trazer um aquecimento relativo, embora não haja expectativa de temperaturas elevadas nos próximos dias.

Para oferecer uma análise detalhada da síntese apresentada anteriormente, buscamos a perspectiva do renomado meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente nos concedeu uma entrevista exclusiva.

Você encontrará os detalhes desta conversa no boletim exposto logo após a imagem.

O que esperar do tempo e do frio

*Boletim: Piter Scheuer >>

Nossa análise da previsão do tempo começa com este domingo, que, aliás, trouxe de volta o inverno para toda Santa Catarina, incluindo Brusque e região, onde foram registradas temperaturas abaixo de 5°C.

Para aqueles que planejam atividades ao ar livre, as condições climáticas para o dia de hoje são bastante favoráveis.

O sol deve predominar entre algumas nuvens, e apesar das baixas temperaturas nas primeiras horas da manhã, há previsão de um relativo aquecimento.

No entanto, não espere calor à tarde, já que as temperaturas máximas tendem a oscilar entre 24°C e 26°C, proporcionando um clima agradável para todos.

Tempo seco prossegue

Ao analisarmos as condições do tempo para os próximos dias, podemos antever a continuidade do tempo seco em toda a região de Brusque, pelo menos até a próxima quarta-feira.

No entanto, é crucial destacar que durante a primeira metade da próxima semana, não podemos descartar a possibilidade de eventos isolados de garoa ou chuvisco, devido à umidade proveniente do mar, que pode trazer algumas nuvens para a parte leste de Santa Catarina.

Em geral, esperamos momentos favoráveis e então propícios para atividades ao ar livre.

Quanto às temperaturas, estas devem permanecer amenas durante as madrugadas, variando entre 13°C e 15/16°C em Brusque e cidades vizinhas.

Já nas cidades de maior altitude, inclusive, pode fazer um pouco mais de frio.

Já durante as tardes, não se espera calor intenso; talvez um relativo aquecimento, com temperaturas oscilando entre 24°C e 27°C, sendo o cenário mais provável para a região brusquense.

Volta das chuvas

Uma projeção mais adiante nos permite vislumbrar o retorno de chuvas mais substanciais ao Vale do Itajaí a partir dos dias 9 e 10 de novembro, ou seja, na próxima quinta e sexta-feira em diante.

No entanto, é importante salientar que essas são projeções que devem ser acompanhadas continuamente à medida que novas atualizações dos modelos meteorológicos surgem.

Os simuladores meteorológicos estão sujeitos a alterações a cada nova atualização, portanto, permaneceremos atentos e continuaremos a monitorar a situação de perto.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

