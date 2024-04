Após uma sequência de dias com chuva, os moradores de Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí devem começar a se preparar com seus agasalhos, devido à expectativa de frio para Santa Catarina, previsto para decorrer desta semana.

De acordo com os profissionais em meteorologia, uma frente fria deve passar pelo estado nesta terça-feira, 16, trazendo consigo até mesmo o risco de temporais.

No entanto, esse sistema tende a trazer, na sua retaguarda, um ar com características invernais, que deve atingir as cidades catarinenses ao longo da quarta-feira.

O meteorologista Piter Scheuer nos concedeu uma entrevista especial. Na oportunidade, o profissional veio, trazer então, detalhes esclarecedores sobre o tema sintetizado acima.

Confira os pormenores desta conversa no boletim, que está exposto a seguir.

Risco de temporais antes do frio

*Boletim: Piter Scheuer >>

Antes de abordarmos o frio previsto para atingir Santa Catarina, é importante mencionar uma frente fria, que está prevista para atravessar o estado nesta terça-feira, 16, podendo até trazer consigo o risco de temporais para algumas cidades.

Diante disso, a expectativa indica mais um dia instável em Brusque e na região, sob a manutenção da possibilidade de pancadas de chuva mais intensas.

Caso o sol apareça, será por curtos períodos, visto que, a predominância maior tende a ser mesmo da cobertura de nuvens.

É relevante destacar que esse sistema trará na sua retaguarda, uma massa de ar com características invernais, impondo seus efeitos para o estado na segunda metade desta semana.

Frio nas madrugadas

Vamos agora abordar os reflexos pós-chuva, sinalizando tempo seco para Brusque e região.

O destaque fica por conta do frio, com potencial de trazer uma característica lembrando o inverno, principalmente entre quinta-feira e sábado.

Durante esse intervalo de três dias, as noites e princípios de manhã sugerem temperaturas se aproximando dos 10°C, com oscilação entre 12°C a 15°C na maioria das cidades.

Já as tardes não terão uma queda muito acentuada por parte dos termômetros, que devem seguir dentro de um padrão outonal, diante de máximas oscilando entre 24°C a 26°C em Brusque e toda a região.

Portanto, quem planeja alguma atividade ao ar livre que necessite de tempo seco, aproveite o período depois de quarta-feira, quando a previsão indica condições amplamente favoráveis.

Risco de geada na Serra catarinense

É importante destacar também, a possibilidade das temperaturas caírem para até 0°C durante as madrugadas em algumas cidades da Serra catarinense, entre quinta-feira e sábado.

Nessas áreas, é possível até mesmo o registro de geada nas primeiras horas da manhã.

Portanto, o clima de inverno deve impactar de maneira mais severa, essas regiões mais elevadas de Santa Catarina.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque, durante a madrugada desta terça-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, os volumes de chuva acumulados entre meia-noite até as primeiras horas da manhã, estão ressaltados em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Encerrando a matéria, aprecie os deslumbrantes cenários compartilhados pelos nossos leitores.

As imagens então revelam como a manhã desta terça-feira teve início em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

Frio