Neste sábado vibrante, a praça Barão de Schneeburg, no coração de Brusque, transformou-se então em um palco de alegria e solidariedade.

Desde a abertura, às 9h, famílias, jovens e idosos têm se reunido para o “esquenta” do Arraiá Solidário, um evento que veio transformar este dia em uma celebração inesquecível até o entardecer, às 17h.

A atmosfera contagiante, com música ao vivo ressoando pelas ruas, contribuiu para criar um cenário de pura felicidade e camaradagem

Inclusive, diversas atividades então vieram garantir sorrisos em cada rosto, unindo a comunidade em um espírito de solidariedade.

Evento prévio

Este evento prévio é apenas um vislumbre do que está por vir entre os dias 21 e 23 de junho, no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, conhecido como pavilhão da Fenarreco.

Lá, o Arraiá Solidário promete ser o ponto alto do mês, trazendo ainda mais animação e engajamento comunitário.

Entidades de Brusque

Abaixo estão listadas as entidades parceiras que colaboram para o sucesso do Arraiá Solidário. Confira o endereço do Instagram de cada uma delas.

A união dessas organizações demonstra a força e a solidariedade da comunidade de Brusque, fazendo deste evento um verdadeiro marco de cooperação e alegria.

@apaebrusque @coracoesdealgodaodoce @projeto_sementes @circolotrentinobq @barateirohavanfutsal @grupoescoteirobrusque @amabrusque @escola.charlotte @redefemininabrusque @feiraempreender.bq @thays_pedrita_dogs_vidaa.

Centro de Brusque em festa

O Centro de Brusque não só aqueceu os corações com o “esquenta” do Arraiá Solidário, mas também foi cenário de outras celebrações, incluindo uma caminhada organizada pelo Conselho Municipal Antidrogas de Brusque (Comad).

Esta caminhada, que percorreu o coração da cidade, adicionou um toque festivo à manhã de sábado.

Mais adiante, após os anúncios, disponibilizaremos uma galeria de fotos que captura vividamente a atmosfera alegre que marcou esta manhã no centro de Brusque.

Como mencionado anteriormente, esta pauta se encerra com chave de ouro, apresentando o que houve de mais lindo no centro de Brusque na manhã deste sábado. Confira as imagens a seguir.

*Autoria das fotos: Ciro Groh >>

