Grupo da Paróquia São Luís Gonzaga participa da audiência geral com o Papa Francisco, no Vaticano

Dentro da programação da peregrinação pela Europa, o grupo da Paróquia São Luís Gonzaga, de Brusque, participou na manhã de quarta-feira, 18, da tradicional Audiência Papal, na praça São Pedro, no Vaticano.

Os fiéis tiveram a oportunidade de acompanhar a audiência geral com o Papa Francisco, sendo saudados como representantes do Brasil e de Brusque durante a cerimônia.

Como já é tradição, Papa Francisco chegou para a audiência a bordo do papamóvel, nome que se dá ao veículo usado para a locomoção do papa durante suas aparições públicas. O grupo teve a oportunidade de ficar bem próximo do Santo Padre durante este momento e receber sua bênção.

Depois, os fiéis de Brusque acompanharam o discurso do Papa, que falou sobre sua recente viagem apostólica à Indonésia, Papua-Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura.

“Uma primeira reflexão que surge espontaneamente depois desta viagem é que ao pensarmos na Igreja somos ainda demasiado eurocêntricos, ou, como se costuma dizer, ‘ocidentais’. Na realidade, a Igreja é muito maior: maior que Roma e a Europa. Também, ouso dizer, que é muito mais viva, nesses países”, destacou Francisco.

Para o pároco da Paróquia São Luís Gonzaga, padre Diomar Romaniv, ouvir as palavras e receber a bênção do Papa Francisco, foi um momento muito especial para o grupo e de grande emoção. “Papa Francisco é sempre muito alegre, disposto e inspirado em suas palavras. Foi uma grande honra termos sua bênção, não somente a nós, mas a todos os nossos paroquianos. Louvamos e bendizemos a Deus por esta oportunidade que tivemos”.

Bênçãos do padroeiro

Após a audiência com o papa, o grupo seguiu para um segundo momento bastante especial em Roma, com a visita à Basílica de Santo Inácio, onde estão a sepultura e as relíquias de São Luís Gonzaga, padroeiro da paróquia. “Ali pedimos a intercessão por todo o nosso povo de Brusque, os nossos paroquianos. Foi um momento comovente, de silêncio, de oração pessoal e comunitária que nós vivenciamos intercedendo por todo o nosso povo, nossa paróquia, por toda sua história e nossos paroquianos vivos e falecidos”, conta o pároco.

A peregrinação segue até o dia 28 de setembro. O grupo visitará ainda santuários da França, Bósnia e Herzegovina e Portugal.

Acompanhe a peregrinação

É possível acompanhar a peregrinação pelo Instagram da paróquia, que diariamente está sendo atualizado com fotos e vídeos dos lugares visitados e dos momentos de oração, celebração, convivência e partilha de vida que o grupo está vivendo.

