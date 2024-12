Homem causa confusão com arma falsa e acaba baleado em Itajaí

Na tarde deste sábado, 28, um homem de 48 anos foi preso pela Polícia Militar após ameaçar pessoas com um arma falsa na praça em frente à Igreja Imaculada Conceição, na rua Eurico Krobel, no Centro de Itajaí. A ocorrência envolveu os crimes de ameaça, porte de simulacro (arma falsa), desobediência e desacato. Ele acabou sendo atingido por um tiro durante a abordagem.

A Polícia Militar foi informada via rádio de que um homem, vindo de Navegantes, estava se dirigindo a Itajaí pelo ferry boat portando uma arma de fogo e ameaçando pessoas.

A abordagem

As características do suspeito foram repassadas, o que possibilitou sua localização pelas proximidades da praça.

Ao ser abordado pelos policiais, o homem, que estava discutindo com outros três indivíduos no local, desobedeceu às ordens de rendição várias vezes e sacou o que aparentava ser uma arma de fogo da cintura. Em resposta, um policial efetuou um disparo, que atingiu o pé direito do homem.

Após o disparo, foi constatado que se tratava de uma arma falsa. Testemunhas confirmaram que o homem havia mostrado partes da arma, causando pânico ao insinuar que era verdadeira. Mesmo ferido, o suspeito continuou a desacatar e ameaçar os policiais.

O homem foi encaminhado ao Hospital Marieta para atendimento médico e, em seguida, foi lavrado um termo circunstanciado pelos crimes de desacato, desobediência e ameaça.

Longo histórico

Ele já possui histórico criminal, com diversos boletins de ocorrência por ameaça, desacato, desobediência e violência doméstica, além de um registro anterior por posse de simulacro, datado de 2019. O indivíduo é natural de Itajaí e é conhecido por causar confusões na região.

O Samu foi acionado para prestar os primeiros socorros.

