Homem é detido após se masturbar e assediar mulher em Meia Praia

Um homem foi detido por se masturbar na frente de mulheres na orla de Meia Praia, em Itapema, durante a tarde desta terça-feira, 26. De acordo com os relatos, o suspeito ainda passou a mão nas pernas de uma mulher enquanto tentava conversar com a vítima e pegar o número de telefone dela.

Segundo o relatório da Polícia Militar, outras meninas viram o que estava acontecendo e acionaram a PM. A vítima relatou o ocorrido para sua mãe, que compareceu na delegacia, assim como as testemunhas.

As outras mulheres que presenciaram o fato relataram que estavam sentadas na praia quando um homem começou a se masturbar sentado em uma mesa que estava à frente delas. “Que este foi até uma outra menina e começou a incomodá-la e a passar a mão nela”, como consta no relatório policial.

Após a chegada da PM, o suspeito foi identificado e encontrado, com base nas características repassadas pelas testemunhas. Ele teria tentado se esquivar da abordagem, mas não teve sucesso. Os agentes o revistaram e nada de ilícito foi encontrado com o homem. Posteriormente, ele foi levado ao Setor Médico Legal para as devidas providências.

