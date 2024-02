Homem é preso em flagrante após estuprar criança de 11 anos em Balneário Camboriú

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante após estuprar uma criança de 11 anos em Balneário Camboriú na última sexta-feira, 2. A Polícia Militar afirmou que há outras vítimas do crime.

Segundo a PM, a vítima relatou que estava caminhando na calçada quando foi abordada pelo homem, que estava dentro de um Renault Logan.

“O homem teria lhe chamado para pedir uma informação. A vítima, ao se aproximar do veículo, viu que o homem estava com as calças abaixadas e se masturbando. A garota conseguiu fugir e pedir ajuda a populares, que fizeram contato com a Polícia Militar. O autor ligou o carro e fugiu do local”, diz o relatório.

Após isto, as equipes da PM tentaram identificar a placa do veículo e para onde ele foi. Momentos após, o carro foi localizado na rua Alci Teixeira, em Camboriú.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante. Câmeras de seguranças flagraram o crime.

Segundo a PM, o homem é supeito de um estupro de uma criança de 11 anos em Florianópolis, em março de 2021. O caso está sendo apurado.

