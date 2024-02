Sinseb e servidores de Botuverá definem reajuste salarial de 7,7%

O Sindicato Dos Servidores Públicos Municipais de Brusque e Região junto com servidores do município definiram um pedido de reajuste salarial de 7,7%. O número inclui um ajuste de 3,7% sobre a inflação e 4% de ganho real. A decisão foi tomada durante uma assembleia na Câmara de Vereadores de Botuverá, na quinta-feira, 1º.

As principais reivindicações dos servidores foram sobre a necessidade de reajuste salarial com ganho real e auxílio-alimentação. Para o auxílio, foi definido também um aumento de 34 reais ao dia.

Os servidores ainda apresentaram as propostas de implantação do pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, aumento nos dias de afastamento de licença-maternidade e licença-paternidade, regulamentação do banco de horas, possibilidade de gratificação para a área da saúde, dentre outras.

O sindicato e os servidores chegaram a um acordo sobre o desejo da implementação da lei de cargos e salários e do estatuto. Quem acompanhará as negociações com a administração municipal será uma comissão de negociação escolhida pela própria assembleia, composta por servidores de carreira.

