VÍDEO – Homem morre após colisão entre carros na BR-470, no Vale do Itajaí

Samuel Borba, de 26 anos, morreu na tarde do domingo, 4, após uma forte colisão entre dois carros no quilômetro 179 da BR-470, em Pouso Redondo, no Alto Vale do Itajaí.

Uma câmera de segurança flagrou o momento exato da colisão entre os veículos. A vítima era o motorista do Volkswagen Fox. Além do homem, no carro também havia uma mulher de 26 anos, que ficou gravemente ferida, e uma menina de 6 anos, que estava com suspeita de fratura na perna esquerda. As duas foram encaminhadas ao Hospital de Pouso Redondo.

No Tucson Hyundai, havia duas pessoas. O condutor, de 46 anos, não sofreu ferimentos. Já a passageira estava com suspeita de fratura no tornozelo esquerdo. Os dois também foram levados ao Hospital de Pouso Redondo.

Veja o vídeo:

Leia também:



1. Novos diretores das escolas municipais de Brusque tomam posse

2. Calor sem trégua: descubra como o clima de verão irá impactar a semana em Brusque

3. Idoso é agredido e tem apartamento roubado no Centro de Brusque

4. Hospital Dom Joaquim passa a ofertar serviços via SUS a outros municípios da região de Brusque

5. Clube de Astronomia deixa gestão do Observatório Astronômico de Brusque

Assista agora mesmo!

Projeto ousado faz capela ser demolida para nova construção no Lageado Baixo | Templos de Guabiruba: