Homem tenta marcar encontro com criança de 9 anos e acaba preso no Norte de SC

Um homem, de 36 anos, que tentou marcar um encontro com uma criança, de 9 anos, foi preso em Jaraguá do Sul. O caso aconteceu na noite do sábado, 3.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada como importunação sexual por volta das 23h45, no bairro Barra do Rio Molha.

O crime foi flagrado por familiares da criança. Eles perceberam uma troca de mensagens de cunho sexual com dois perfis falsos que indicavam ser outras duas meninas.

Nas mensagens, o homem pedia para marcar um encontro neste sábado no pátio de um estabelecimento comercial.

O suspeito foi detido pelos familiares até a chegada da polícia. Nas verificações no celular, foi constatado que ele estava se comunicando com outras crianças.

O homem já tem outros registros pelo mesmo crime. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

Leia também:



1. Novos diretores das escolas municipais de Brusque tomam posse

2. Calor sem trégua: descubra como o clima de verão irá impactar a semana em Brusque

3. Idoso é agredido e tem apartamento roubado no Centro de Brusque

4. Hospital Dom Joaquim passa a ofertar serviços via SUS a outros municípios da região de Brusque

5. Clube de Astronomia deixa gestão do Observatório Astronômico de Brusque

Assista agora mesmo!

Projeto ousado faz capela ser demolida para nova construção no Lageado Baixo | Templos de Guabiruba: