Homem é preso por esfaquear a companheira no Limeira, em Brusque

Um homem, de 60 anos, foi preso por esfaquear a companheira, na manhã desta quinta-feira, 19, no bairro Limeira, em Brusque.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica por volta das 8h43. Ao chegar no local, encontrou a vítima com vários hematomas no corpo, resultantes das facadas.

O autor do crime foi preso e encaminhado à delegacia.

