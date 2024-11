Homem fica em estado grave após colisão entre motocicletas em Brusque

Uma colisão entre duas motocicletas deixou dois homens feridos na tarde deste sábado, 16, na Rodovia Antônio Heil, no Centro de Brusque. O acidente, registrado por volta de 18h, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Samu.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar, o condutor de uma motocicleta Kawasaki Z1000, um homem de 38 anos, foi encontrado em estado grave no local. Ele estava consciente, porém não responsivo, deitado de bruços, apresentando diversas escoriações pelo corpo, um ferimento na perna esquerda e suspeita de fratura no braço direito.

Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi rapidamente imobilizado em uma maca rígida e encaminhado à equipe Alfa do Samu.

O outro envolvido, um homem de 61 anos que conduzia uma Honda Bros 150, também sofreu ferimentos significativos, incluindo uma fratura aberta na perna direita. Ele foi atendido no local, onde recebeu imobilização da fratura e aplicação de colar cervical antes de ser levado ao hospital pela equipe Bravo do Samu.

Além das equipes de bombeiros, a Polícia Militar também esteve no local do acidente.

