Homem que tentou matar ex-mulher com facadas e golpes de tijolos é condenado pelo Tribunal do Júri em São João Batista

Henrique Leal Maciel foi condenado pelo Tribunal do Júri a nove anos e quatro meses de prisão, em regime fechado, após tentar matar a ex-mulher a facadas, socos e golpes brutais com tijolos e pedaço de madeira em São João Batista. O crime aconteceu em agosto de 2022.

A sessão do Tribunal do Júri foi realizada pela 2ª Vara da Comarca de São João Batista. Henrique teve o direito de recorrer em liberdade negado

Relembre o caso

Consta nos autos que, no dia 27 de agosto de 2022, por volta das 8h, Henrique Leal Maciel foi até a casa da ex-mulher e a atacou de forma violenta com facadas, socos e golpes de tijolo e pedaço de madeira. O crime aconteceu na localidade de Ribanceira do Sul, em São João Batista.

Vizinhos da vítima intervieram após ouvirem os gritos de socorro. Naquele momento, Henrique fugiu do local, deixando a vítima no chão.

Prisão à tarde

Durante a tarde do mesmo dia, Henrique foi preso em Tijucas. Após tomar conhecimento do caso, a Polícia Militar iniciou rondas para localizar o autor do crime, que fugiu do local.

Os policiais de Tijucas receberam informações de que o veículo Ford Focus utilizado pelo suspeito estaria escondido em uma trilha de motos, na localidade de Campo Novo, no interior de Tijucas.

Por volta de 15h, uma viatura da PM se deslocou ao endereço e testemunhas que estavam em um bar mostraram a direção que o veículo havia tomado.

Os policiais entraram na trilha de motocross e, após quatro quilômetros, avistaram o automóvel parado com um homem dentro. Ele foi reconhecido pelos policiais como o autor do crime.

Leia também:



1. Jovem é preso após tentar furtar garrafas de uísque em supermercado no Guarani

2. Aumento de casos de dengue em Brusque gera falta de repelentes nas farmácias

3. Janela partidária: seis vereadores de Brusque devem mudar de partido

4. Casas são maioria entre domicílios de Brusque, mas futuro deve ser com mais apartamentos

5. Brusque arranca vitória fantástica nos pênaltis e está na terceira fase da Copa do Brasil

Assista agora mesmo!

Resgate de criança feita refém pelo próprio pai marca carreira de policial militar em Brusque: