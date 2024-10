Identificada adolescente de 13 anos que morreu após acidente com caminhão na saída da escola, em Ilhota

Foi identificada como Eny Kamilly Gomes, de 13 anos, a jovem ciclista que morreu após colidir com um caminhão na tarde desta terça-feira, 29, em Ilhota.

A escola EEB Marcos Konder, em que a adolescente estudava, declarou luto oficial nas redes sociais. Nesta quarta-feira, 30, as aulas foram suspensas.

Em nota, a escola afirmou: “Nesta triste partida, Eny deixa em todos nós a lembrança de sua alegria, dedicação e do seu brilho. A tragédia que a levou tão repentinamente de nossa convivência nos faz refletir sobre a preciosidade de cada momento e o valor das pessoas que nos rodeiam”.

Entenda o acidente

A colisão acontece na altura da rua 21 de Junho, no acesso a uma ponte, por volta de 17h30. Segundo relato dos familiares ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota (CBVI), ela saiu da escola e ia em direção à sua casa em um bairro próximo ao Centro, onde o acidente aconteceu.

A vítima sofreu politraumatismos. Os bombeiros acionaram a equipe avançada do Samu e também foi chamada a aeronave Arcanjo 03. As equipes de socorro trabalharam por cerca de uma hora e meia, mas devido à gravidade dos ferimentos, ela não resistiu e morreu no local.

O corpo da vítima foi encaminhado à Polícia Científica de Blumenau. O motorista do caminhão, de 44 anos, não se feriu e não foi identificado.

