Comitiva brusquense participa de congresso internacional da indústria têxtil em Salvador

Em busca do que há de mais atual no setor têxtil e ecossistema da Moda, uma comitiva de Brusque formada por 17 empresários dos Sindicatos Sindivest (Sindicato Patronal do Vestuário de Brusque e Região) e Sifitec (Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem, Malharia e Tinturaria de Brusque, Botuverá e Guabiruba), participa nesta quarta e quinta-feira, 30 e 31, do novo Congresso Internacional Abit.

O evento, organizado anualmente pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), será realizado em Salvador, Bahia, e tem como tema “Conexões Brasil – Mundo: Caminhos Estratégicos para Competitividade”.

Indústria têxtil

A programação conta com palestras, paineis e networking com especialistas nacionais e estrangeiros e discutirá o posicionamento estratégico da indústria têxtil e de confecção brasileira no mercado global.

Segundo a presidente do Sindivest, Onésia Adriana Liotto, a expectativa do grupo é retornar com a bagagem cheia de novidades após mais um evento de sucesso.

“Esse congresso vai falar sobre conexões. Então são todos os tipos de conexões que a indústria têxtil pode vir a ter, como também as políticas de incentivo à indústria. Muitos assuntos legais serão apresentados, discutidos e provocados”, afirma.

Entre os palestrantes, destacam-se nomes como: o ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, o COO do Grupo Arezzo&Co, Cassiano Lemos, a responsável pelas categorias Moda, Beleza, Esportes, Saúde, Brinquedos, Entretenimento e Supermercado do Mercado Livre, Anna Araripe, entre outros nomes de peso ligados ao setor.

