Seminário do Ibprev sobre planejamento financeiro acontecerá na próxima quarta-feira em Brusque

O Instituto Brusquense de Previdência (Ibprev) realizará, na próxima quarta-feira, 6, o quarto Seminário Ibprev. O evento é voltado a servidores públicos e demais interessados em planejamento financeiro e previdência. O seminário ocorrerá no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, a partir das 18h.

O encontro contará com três palestras abordando temas atuais e relevantes. Rafael Rubim, diretor-geral do Ibprev, abrirá o evento com a palestra “Aspectos Práticos sobre Aposentadoria do Servidor Público”, onde abordará questões essenciais para o planejamento da aposentadoria dos servidores.

Na sequência, o contador e gestor de Recursos Humanos do Ibprev, Antonio Cerchiari abordará o tema “Finanças Pessoais e Ibprev em números”.

Gestão de recursos financeiros

Para encerrar a programação, a 3IT Consultoria ministrará a palestra “Aplicativo PrevMais, Censo e Prova de Vida”, onde vai abordar o funcionamento da plataforma digital, o processo de recadastramento obrigatório e a prova de vida dos segurados.

O diretor-presidente do Ibprev, Paulo Henrique Alves de Carvalho Junior, convida os servidores ativos e inativos para o evento.

“Esta será uma ótima oportunidade para todos os servidores e pensionistas se informarem sobre a gestão de recursos financeiros que realizamos e as novidades que estão chegando”.

Leia também:

1. Pai, filho e comparsa são detidos por furto em loja de Gaspar

2. “Eu não era mais só a médica, eu era a filha”: radiologista conta como foi descobrir câncer de mama na mãe

3. Adolescente morre após ser atingida por caminhão depois de sair da escola, em Ilhota

4. Orçamento de 2025 de Guabiruba prevê construção de nova sede e abatedouro municipal

5. Governo de SC publica edital de licitação para construção da barragem de Botuverá



Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: