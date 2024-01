Identificado homem assassinado dentro de carro em Balneário Camboriú

Foi identificado como Marcos Antônio Serpa, de 37 anos, natural de Coronel Vivida, no Paraná, o homem assassinado a tiros dentro do carro em Balneário Camboriú, na manhã desta segunda-feira, 29. Ele estava com o carro na frente de seu apartamento. A Polícia Militar suspeita que a vítima possa ter envolvimento com agiotagem.

De acordo com a Polícia Militar, ao chegarem no local, os agentes encontraram o veículo Land Rover Evoque em cima da calçada e Marcos, dentro do carro, aparentemente morto. Pouco tempo depois, chegaram as equipes dos Bombeiros e Samu que confirmaram o óbito.

Segundo relatório da PM, a vitima foi atingida com pelo menos três ou mais disparos de arma de fogo na cabeça. Não havia cápsulas na via pública.

Motivação e suspeitos

Informações preliminares da polícia são de que dois autores teriam participado do crime. Eles estariam no local de bicicleta, quando um deles se aproximou e efetuou os disparos.

As autoridades conversaram com o filho da vítima assim como a esposa, que não passaram informações.

A PM acredita que Marcos possa estar envolvido com agiotagem, havendo denúncias anteriores e pelas provas iniciais coletadas.

Um boletim de ocorrência foi feito e o local foi preservado até o encerramento dos procedimentos. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento da vítima.

