Identificado homem que morreu após ter veículo arrastado durante fortes chuvas no Oeste catarinense

Foi identificado como Luiz Henrique Vettori, de 31 anos, o homem que morreu após ter o veículo onde estava ser arrastado durante as fortes chuvas que atingiram Xanxerê, no Oeste Catarinense, no domingo, 10.

Luiz trabalhava no Hospital Regional São Paulo, localizado em Xanxerê. A instituição divulgou uma nota lamentando a morte dele. Veja:

“É com profundo pesar que o Hospital Regional São Paulo (HRSP) comunica o falecimento do colaborador Luiz Henrique Franchini Vettori, de 31 anos, que atuava na Recepção do hospital. A direção, colaboradores e colegas o HRSP manifestam profunda condolências e solidariedade aos familiares e amigos”

O acidente

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro foi levado pela correnteza e ficou preso embaixo de uma ponte.

De acordo com a prefeitura da cidade, nas últimas 12 horas choveu mais de 100 milímetros, causando deslizamentos de terra, alagamentos e deixando moradores ilhados. Várias ocorrências já foram registradas pelo Corpo de Bombeiros.

