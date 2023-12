Ciclista morre no hospital após ser atingido por carro em rodovia do Sul catarinense

Um ciclista, de 54 anos, morreu após ser atingido por um carro na SC-108, em Turvo, no Sul catarinense, na madrugada desta segunda-feira, 11. O acidente aconteceu no quilômetro 414 por volta das 00h10.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o carro envolvido no acidente era um Celta, conduzido por um homem de 31 anos.

Ele relatou que seguia pela rodovia sentido Meleiro-Turvo, quando viu uma bicicleta transitando pela contramão.

Ao se aproximar do veículo, a bicicleta foi para o centro da rodovia. O homem informou que neste momento desviou o carro para a direita, mas acabou colidindo contra a bicicleta.

Quando os policiais chegaram no local, a vítima já havia sido levada para o Hospital de Turvo. Durante o atendimento, a equipe foi notificada de que a vítima faleceu no hospital.

Segundo a PMRv, havia marcas de sangue próximo da linha de divisão de fluxos da via. O condutor do veículo realizou o teste do etilômetro que deu resultado negativo para a ingestão de álcool.

A Polícia Civil e Científica foi acionada para a ocorrência. De acordo com a PMRv, a via é iluminada, porém, não há lâmpada no poste próximo do local da colisão.

A bicicleta foi recolhida pela Polícia Civil. Diante dos fatos foi lavrado o presente Boletim de Ocorrência.

