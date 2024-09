Idosa de 79 anos morre durante incêndio em apartamento, em Florianópolis

Uma idosa de 79 anos morreu durante um incêndio em um apartamento, localizado no Centro de Florianópolis, na madrugada desta terça-feira, 10. O caso aconteceu na rua Felipe Schmidt.

O apartamento fica no 11º andar do prédio e o fogo já estava em desenvolvimento, sendo possível avistar as chamas de longe, explica o Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros subiram até o local e realizaram o combate ao incêndio, após evacuar todo o prédio. Na ocorrência estavam dois caminhões. Um deles possuía capacidade de 5 mil litros de água e o outro 10.

“O local estava tomado pela fumaça, o que aumenta a temperatura do local e dificulta a visualização na ocorrência”, é dito no relatório dos bombeiros.

O foco do incêndio estava no quarto do apartamento, cujas causas serão apontadas após a perícia que será realizada no local pelos bombeiros.

A vítima foi retirada do local já sem vida. Os bombeiros suspeitam que a morte foi causada pela inalação da fumaça. O corpo ficou a cargo da Polícia Científica.

