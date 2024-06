Incêndio em motor de carro mobiliza Corpo de Bombeiros em Brusque

O motor de um carro pegou fogo na madrugada deste domingo, 16, e mobilizou o Corpo de Bombeiros de Brusque. A equipe foi acionada para atender a ocorrência por volta de 1h40 na rua Gustavo Kohler, no bairro Souza Cruz.

Quando a equipe chegou no local, eles constataram o incêndio no veículo Renault Sandero branco. O incêndio no motor foi combatido com aproximadamente 300 litros da água e espuma para extinção total das chamas.

A Polícia Militar também foi acionada para atender a ocorrência. O proprietário do veículo foi orientado.

